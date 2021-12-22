Hakaretten 4 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit’in ifadesi ortaya çıktı

Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın dün görülen duruşmadaki savunması ortaya çıktı. Özçivit savunmasında, alınmayan önlemler nedeniyle 3 gün üst üstte attan düştüğünü anlattı. Herhangi bir hakarette bulunmadığını iddia eden Özçivit ceza verilmesi halinde kamuya yararlı bir işte gönüllü şekilde çalışmayı kabul ettiğini söyledi.

Oyuncu Burak Özçivit, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapisle yargılandığı davada dün hakim karşısına çıktı.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya sanık Burak Özçivit ve müştekiler Turgay A., Okan Ş., Mehmet Burak K., Atakan Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

“Üç kez attan düştüm”

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, duruşmada savunma yapan Burak Özçivit, şunları söyledi:

“O gün çekimimiz vardı, bir çadır sahnesiydi. Tehlikeli bir sahne çekiyorduk. Kılıçlar ile ilgili bir çekimdi. İşin gereği bu tarz tehlikeli sahnelerde bunun önlemi alınır, çekim başladığında orada bulunan arkadaşlardan yardım istedim kendileri gelebilir mi diye. Çünkü benim başrol olduğum için sorumluluğum çok büyük. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz. Set amirini çağırdım. Setteki arkadaşların gelmek istemediğini ve kılıç sahnesinden korktuğunu söylediler. Böyle tehlikeli bir durumun altına girmek istemediklerini söylediler. Bu işin doğasında bu olduğu için yapmamız gerekiyordu. 3-4 gün boyunca buna benzer çok ağır sahneler çektik. 3 gün üst üste attan düştüm, tamamen alınmayan önlemler yüzünden oldu.

“Set amiri sete geldi. Nerede olduğunu sorduğumda ‘araba geçmesin, ses olmasın diye ben yolu kesiyordum' dedi. ‘Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak' dedim. O da bana sert çıktı. ‘Bana ne yapacağımı sen söyleyemezsin' dedi. Karşılıklı seslerimiz yükseldi. Bu olaydan sonra ben setten çıktım ve ara verdim. Herhangi bir hakaret olayı yaşanmadı. Ertesi gün hiç bir şey olmamış gibi sete devam ettik.”

Mahkeme hakiminin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğinin sorulması üzerine kabul ettiğini söyleyen Özçivit, ceza verilmesi halinde kamuya yararlı bir işte gönüllü şekilde çalışmayı kabul ettiğini belirtti.

“Herkese dönerek küfür etti”

Görüntü yönetmeni olduğunu söyleyen müşteki Turgay A. ise, set işçilerinden kalkanı tutmaları istendiği ancak onların böyle bir görevi olmadığı için tutmadıklarını belirterek, “Bunun üzerine Burak Özçivit çadırdan sinirle çıkıp Semih T.’nin karşısına geçip küfürler etti. Sonrasında 150 kişinin olduğu ortamda herkese dönerek küfür etti ve setten uzaklaştı” dedi. Özçivit’ten şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Mehmet Burak K. da görüntü yönetmeni olduğunu, Burak Özçivit’in set ekibinden kalkan tutmak istemesi nedeniyle yaşandığını söyleyerek, “Burak Özçivit çadırdan çıktı küfürler gerçekleşti. Sonra bütün ekibe dönüp küfürlerine devam etti, suları tekmeledi. Setten uzaklaştı. Sete geri döndükten sonra biz Burak Özçivit ile göz göze geldik. Gözlerime bakarak sinkaflı küfürler etti. Birebir gözüme baktı” diye konuştu.

Özçivit’in özür dileyeceğini söylediklerini, kendilerinin de özür dilemesini beklediklerini anlatarak, “Olayın yaşandığı ortamda toplandık. Biz özür dilemeyi beklerken Burak Özçivit sanki yaptığı haklıymışcasına özür dilemek yerine bahaneler üretmeye başladı. 15 dakika konuşma içerisinde kesinlikle özür kelimesi yoktu” ifadelerini kullandı.

Diğer müştekiler de kalkan tutma nedeniyle gerginlik yaşandığını, Burak Özçivit’in küfür ettiğini, su şişelerini tekmelediğini söyledi. Müştekiler Özçivit’ten şikayetçi olduğunu belirtti.