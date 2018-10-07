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Oyuncu Burak Deniz: 7 kere açıklama yaptık ama kimse inanmıyor

"İlişkiler başlar, biter arkadaşlar, gayet normal"

07 Ekim 2018 12:22

Oyuncu Burak Deniz'e meslektaşı Büşra Develi sorulunca, ayrıldıkları yineleyen ünlü oyuncu, "7 kere açıklama yaptık ama kimse inanmıyor heralde" dedi.

Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'de Bizim Hikaye dizisinde başrolü paylaştığı Hazal Kaya’nın doğum günü kutlamasına katıldı. Mekan çıkışında kadın arkadaşlarıyla objektife takılan 27 yaşındaki oyuncuya, meslektaşı Büşra Develi’yle ayrılığı soruldu.

Deniz soruya, “7 kere açıklama yaptık ama kimse inanmıyor herhalde. İlişkiler başlar, biter arkadaşlar, gayet normal. Şu an hayatımıza ayrı devam ediyoruz" açıklamasını yaptı. 

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