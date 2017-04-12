Oyuncu Bülent Parlak: Bütün meslektaşlarımın özgürleşebilmeleri için; HAYIR

Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareket Bunlar isimli projesiyle adını duyuran Bülent Emrah Parlak, 16 Nisan'daki referandumda "Hayır" diyeceğini açıkladı.

Parlak, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla neden hayır dediğini de şöyle yazdı:

"Dizi gelmez. Reklam gelmez. Film gelmez. Kara listeye girerim. Bazı TV kanallarında iş bulamam. Fişlenirim.

Bu kaygılarla, en demokratik hakkı olan "HAYIR" ı hiç bir iletişim aygıtında ve hatta çevresinde bile dile getiremeyen, tanıdığım tanımadığım bütün meslektaşlarımın özgürleşebilmeleri için.

HAYIR"