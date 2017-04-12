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Oyuncu Bülent Parlak: Bütün meslektaşlarımın özgürleşebilmeleri için; HAYIR

Parlak, anayasa değişikliğindeki tercihini Twitter'dan duyurdu

12 Nisan 2017 18:07

Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareket Bunlar isimli projesiyle adını duyuran Bülent Emrah Parlak, 16 Nisan'daki referandumda "Hayır" diyeceğini açıkladı.

Parlak, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla neden hayır dediğini de şöyle yazdı: 

"Dizi gelmez. Reklam gelmez. Film gelmez. Kara listeye girerim.  Bazı TV kanallarında iş bulamam. Fişlenirim.

Bu kaygılarla, en demokratik hakkı olan "HAYIR" ı hiç bir iletişim aygıtında ve hatta çevresinde bile dile getiremeyen, tanıdığım tanımadığım bütün meslektaşlarımın özgürleşebilmeleri için.

HAYIR"

Parlak, anayasa değişikliğindeki tercihini Twitter'dan duyurdu

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Bülent Emrah Parlakhayır16 Nisanreferandum

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