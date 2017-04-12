Kılıçdaroğlu: İstanbul'da en az yüzde 53 hayır var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiliği referandumuna 4 gün kala anket oranı verdi. Kılıçdaroğlu, "Anketlere göre İstanbul'da en az yüzde 53 Hayır var. İstedikleri kadar baskı yapsınlar, istedikleri kadar yeri göğü Evet'le donatsınlar" diye konuştu.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yüzde 49.83 oy oranına sahip olmuştu. Şu an tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'da yüzde 9.09 oy oranına sahip olurken MHP ve CHP'nin ortak adayı olan, seçimlerden sonra MHP milletvekili olarak Meclis'e giren Ekmelledin İhsanoğlu ise yüzde 41.08 oranında oy almıştı.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nden önce, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde ise sırasıyla partiler İstanbul'da şu oy oranlarına sahip olmuştu:

AKP, yüzde 47.9

CHP, yüzde 40.1

HDP, yüzde 4.8

MHP, yüzde 4

SP, yüzde 1.4

BBP, yüzde 0.6

Kılıçdaroğlu 'evet' çadırını ziyaret etmişti



Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Gülseli Kenarlı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükyalı Kültür Merkezi'nde, geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu yanı sıra programa, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucusu Ali Mengirlioğlu katıldı.

"Ayın 16'sına kadar hiçbir tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bakın anayasa görüşmeleri, tartışmaları yapılıyor. 18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim, karar verdim, ayın 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim... Bu milletin hakkının savunacağım" dedi.

"Tarihimizi niye reddediyoruz? Rejimimizi niye değiştiriyoruz?"

Kılıçdaroğlu, “Diyorlar ki 'yeni bir devlet kuracağız biz, onun için sandığa gidiyoruz, yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz'. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz? Tarihimiz var, kültürümüz var, birikimimiz var, cumhuriyeti nasıl kurduğumuz var, el ele kol kola, yürek yüreğe mücadele ettik, devletimizi kurduk. Eksiğimiz olabilir, oturur düzeltiriz, yanlışımız olabilir oturur düzeltiriz. Tarihimizi niye reddediyoruz? Rejimimizi niye değiştiriyoruz?" şeklinde konuştu.

"Sizin 'hayır' söylemeye herkesten fazla hakkınız var"

Kemal Kılıçdaroğlu, salonda bulunan geri dönüşüm işçilerine seslenerek, “Sizin 'hayır' söylemeye herkesten fazla hakkınız var. Emin olun bunu inanarak söylüyorum. En çok ezilenler sizlersiniz. Hak talebinde bulunulduğu zaman kapılar yüzlerinize kapatılanlar sizlersiniz. Görmezlikten gelinenler sizlersiniz. 'Adalet istiyorum' dediğiniz zaman sesi duyulmayanlar sizlersiniz. Onun için sizin herkesten fazla 'hayır' demeye hakkınız var. 'hayırda alın teri var' diyor arkadaşım' dedi.

"İstanbul'da en az yüzde 53 'hayır' var, İstanbullu'ya hayorlı olsun"

Kılıçdaroğlu, “İstanbul'da da 'hayır' var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; İstanbul'da en az yüzde 53 'hayır' var, İstanbulluya hayırlı olsun, en az yüzde 53. Korkuyorlar, baskı kuruyorlar. İstedikleri kadar baskı kursunlar, istedikleri kadar eziyet etsinler, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü 'evet' ile donatsınlar. Bu milletin bir onuru vardır, bu millet bu devleti sokakta bulmadı. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye teslim etmek istemiyoruz. Bu devletin parlamentosu olmalı. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur, bunun bir kişi ile de ilgilisi yoktur. Bu tamamen demokrasiyle ilgilidir. Demokraside sözümüz geçer, derdimizi anlatırız, hakkı, hukuku, adaleti ararız. Eğer hak, hukuk, adalet olmazsa bunların hiçbirisi olmaz" diye konuştu.