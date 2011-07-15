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Yaşam

OYUNCU BİLDİK'İN EŞİNE SON GÖREV İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 20:36

-OYUNCU BİLDİK'İN EŞİNE SON GÖREV İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Bodrum'da denizde fenalaşarak hayatını kaybeden, Oyuncu Burçin Bildik'in eşi Zeynep Elçin Bildik (32) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde düzenlenen tören öncesi oyuncu Burçin Bildik, taziyeleri kabul etti. Burçin Bildik, eşi için ''Yeni yoluna güzel bir günde gönderiyoruz. Ben de ona damatlığımla eşlik ediyorum. Allah yeni yolunda hayırlar versin. Işığını orada da yaymaya devam etsin. Üç yıllık evlilik yaşantımızda, 30 yıllık evlilik yaşadık. Bana, bir kez daha, ayakta kalmayı öğretti. Ona verdiğim söz yüzünden güçlü şekilde durmaya devam ediyorum'' dedi. Basın mensuplarına ve medyaya karşı her zaman saygısını ve hassasiyetini koruduğunu belirten Bildik, hakkındaki asılsız haberlerin kendisini üzdüğünü de ifade etti. Zeynep Elçin Bildik'in cenaze törenine, ablası Elif Denizli, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bildik'in cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, toprağa verilmek üzere Lüleburgaz'a götürüldü. Bildik'in cenazesinin Lüleburgaz Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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