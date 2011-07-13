-OYUNCU BİLDİK'İN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ BODRUM (A.A) - 13.07.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşınca hastaneye kaldırılan, oyuncu Burçin Bildik'in eşi Zeynep Elçin Bildik'in hayatını kaybettiği bildirildi. Bodrum Devlet Hastanesinin önünde bekleyen Burçin Bildik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen eşi Zeynep Elçin Bildik'in saat 15.45 itibarıyla yaşamını yitirdiğini söyledi. Bildik, yaklaşık üç yıldır evli olduğu eşiyle bir 14 Şubat günü tanıştıklarını belirterek, ''Bir 14 Şubat günü tanıştığım ve yine 14 Şubat günü evlendiğim sevgili eşim Elçin'i sonsuzluğa uğurladık. Ben, 14 Şubat günü evlenenlerin sevgilerinin sonsuza kadar süreceğine inanıyorum. Sevgili eşimi çok seviyordum. O, evliğimiz boyunca benim en büyük destekçim oldu. O, benim hayat ışığımdı. Bu süre içinde dualarıyla bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum'' dedi. -ORGANLARI HASAR GÖRMÜŞ- Eşinin ölüm nedeninin denizde geçirdiği ''anevrizma'' olduğunu doktorların kendisi ile paylaştığını anlatarak, şunları söyledi: ''Eşime, herhangi bir otopsi yapılmayacak. Eşimin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra uçakla İstanbul'a götürülecek. İstanbul'da Cuma günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından memleketi Lüleburgaz'a götürülecek. Eşim sağlığında, organ bağışı konusunda çok duyarlıydı. Organlarını bağışlamayı düşündük. Eşimin geçirdiği beyin kanaması nedeniyle organları zarar gördüğü için doktorları, organlarının bağışlanamayacağını açıkladı. Beyni yaklaşık 10 dakika oksijensiz kaldığı için organlardaki hasar çok büyükmüş. Doktorlar, bu saate kadar organları kurtarmaya çalışmışlar. Eşimin bu olay öncesine kadar herhangi bir rahatsızlığı söz konusu değildi.'' Bu arada, Bodrum Cumhuriyet Savcısının da hastaneye geleceği ve cenazenin savcının incelemesi sonrasında yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Oyuncu Burçin Bildik ve eşi Zeynep Elçin Bildik, tatil için Bodrum'a gelmiş, Torba Plajı'nda denize giren Zeynep Elçin Bildik denizde fenalık geçirmişti. Eşi ve çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Bildik, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ancak beyin ölümü gerçekleşmişti.