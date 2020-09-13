Oyuncu Bestemsu Özdemir: Salgın nedeniyle artık öpüşme sahnesi yok

Oyuncu Bestemsu Özdemir, “Salgın nedeniyle sette endişe duyuyor musunuz?” sorusuna “Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Öpüşme sahneleri falan olmuyor.” yanıtını verdi.

Özdemir, "Benim sağlık sıkıntım olmadığı için büyük bir korku yaşamıyorum. Hepimiz bir şekilde çalışmak zorundayız. Kolonyasız gezmiyorum, maskemi de sürekli değiştiriyorum.” diye konuştu. Özdemir, ev partilerini “bencilce bir hareket” olarak nitelendirdi. Özdemir, “1 sene de eğlenmeden otursak kimseye bir şey olmaz.” düşüncesini dile getirdi.