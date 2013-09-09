Oyuncu Berk Oktay Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı

Daha önce Akasya Durağı ve Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve son olarak Star TV'de yayınlanan 'Benim Hala Umudum Var' dizisindeki Hakan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Berk Oktay, evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısıyla yüzü parçalanıp kanlar içinde kalan oyuncuya hastanede ilk müdahale yapıldı ve 35 dikiş atıldı.

Yapımcı şirket olayın ardından tüm dizi ekibine 1 hafta izin verdi. Oyuncu başına gelen bu olayı Twitter 'da 'nazar' olarak yorumladı.