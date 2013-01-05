Oyuncu Bardot da Rus vatandaşlığına geçiyor

Servet vergisi ödememek için Rus vatandaşlığı alan Gerard Depardieu'nün ardından, dünyaca ünlü aktris Brigitte Bardot da Fransız vatandaşlığından vazgeçebileceğini açıkladı.

Koyu bir hayvan hakları savunucusu olan Bardot'nun amacının, Lyon'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan iki filin uyutulmasını önlemek olduğu belirtildi.

'Hayvan mezarlığına dönüşen ülke'

Oyuncu, "Tüm çağrılarıma rağmen bu iki fil öldürülürse hayvan mezarlığına dönüşen bu ülkeden kaçmak için rus vatandaşlığına başvurma kararı aldım" dedi.

Rus pasaportu almaya hak kazanan Depardieu ise Rus basınına mektup göndererek, "Ülkeniz Rusya'yı, insanlarını, tarihini, yazarlarını seviyorum" ifadesini kullandı.

Babasının bir komünist olduğunu belirten Depardieu, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'i çok sevdiğini, Rusya'nın büyük bir demokrasi olduğunun da altını çizdi.

Rus muhaliflerse, Putin Rusyası’ndan demokrasi olarak bahseden Depardıeu'yu, muhaliflerin Moskova'da düzenledikleri gösterilere davet etti.

Zenginlerin tercihi İngiltere ve ABD

Depardeieu'yu ülkesine çekmek için Rusya Devlet Başkanı Putin'in, her türlü kolaylığı sağladığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası'nın son verileri, zenginlerin ülkeyi terk ettiğini ortaya çıkardı. Merkez Bankası verilerine göre, 2011'de Rusya'dan 80 milyar dolarlık varlık ülke dışına çıktı.

Rus milyarderlerin, ekonomik işlemlerden fazla ücret alınmasından şikayetçi olduğu açıkladın. Siyasi istikrarsızlık ve baskı ile yolsuzluk da zenginlerin ülkeden ayrılmalarına yol açtığı kaydedildi.

Ülkeden kaçan zenginlerin tercihi ise İngiltere ve ABD. Rus zenginler daha çok New york, Miami ve Londra gibi kentleri tercih ediyor.