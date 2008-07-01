T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Oyuncu Bahri Beyat vefat etti

Nejat Uygur ile birlikte oynadığı tiyatro eserleri ile tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Bahri Beyat yaşamını yitirdi.

01 Temmuz 2008 03:00

Oyuncu Bahri Beyat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Akciğer kanseri olan ve yaklaşık 10 gündür Özel Silivri Kolan Hospital yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 74 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Bahri Beyat bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Beyat’ın cenazesi, 2 Temmuz Çarşamba günü Üsküdar Selimiye Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.
Tiyatro ve sinema oyunculuğu yapan Bahri Beyat, Nejat Uygur ile birlikte oynadığı tiyatro eserleri ile tanındı.

Bu oyunlarda Nejat Uygur ile diyalog sahnelerindeki başarısı ile hafızalarda yer eden Beyat, "Vizontele Tuuba" ve "Yazı Tura" filmleri ile "Aşka Sürgün" ve "Beyaz Gelincik" dizilerinde de rol aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24