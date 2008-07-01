Oyuncu Bahri Beyat vefat etti

Oyuncu Bahri Beyat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Akciğer kanseri olan ve yaklaşık 10 gündür Özel Silivri Kolan Hospital yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 74 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Bahri Beyat bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.



Beyat’ın cenazesi, 2 Temmuz Çarşamba günü Üsküdar Selimiye Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Tiyatro ve sinema oyunculuğu yapan Bahri Beyat, Nejat Uygur ile birlikte oynadığı tiyatro eserleri ile tanındı.



Bu oyunlarda Nejat Uygur ile diyalog sahnelerindeki başarısı ile hafızalarda yer eden Beyat, "Vizontele Tuuba" ve "Yazı Tura" filmleri ile "Aşka Sürgün" ve "Beyaz Gelincik" dizilerinde de rol aldı.