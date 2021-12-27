Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez Koronavirüs'e yakalandı

Oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından 13 ay sonra ikinci kez Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Oyuncu Enis Arıkan geçen gün ikinci kez Koronavirüs'e yakalandığını açıklamıştı. Arıkan’ın ardından bir kötü haber de Bahar Şahin’den geldi.

Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden Koronavirüs'e yakalandı. Geçen yıl da virüse yakalanan oyuncu, haberi Instagram hesabından duyurdu. Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak “Nur topu gibi Covid olabilir dendi” notunu düştü.

Oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.