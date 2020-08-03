Oyuncu Ayumi Takano'dan Caddebostan paylaşımı: Çöplere üzüldüm, denize giremedim

Türkiye'de yaşayan Japon sunucu ve oyuncu Ayumi Takano, yüzmek için gittiği Caddebostan sahilinde çöpler nedeniyle denize giremediğini belirterek, "Dün sabah yüzmek istedim sahildeki çöplere üzüldüm giremedim döndüm, bugün çöp torbasıyla gittim biraz topladım öyle girdim. İyi geldi" dedi.

Takano, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Caddebostan'da çöpler nedeniyle denize giremediğini yazdı. Unutulan eşyaların bir fotoğrafını da paylaşan Takano, "Dün sabah yüzmek istedim sahildeki çöplere üzüldüm giremedim döndüm, bugün çöp torbasıyla gittim biraz topladım öyle girdim. İyi geldi Caddebostan sahilinde bu eşya unutanlar oraya bıraktım gelip alabilir" ifadelerini kullandı.

Ayumi Takano kimdir?

Ayumi Takano Japonyo'nın başkenti Tokyo'da doğduktan sonra üniversiteyi tiyatro bölümünde okudu. Üniversiteyi 1997 yılında bitirdikten hemen sonra Türkiye'ye geldi. Çeşitli filmlerde rol üstlenen Takano, 1998 yılında ‘Her şey Çok Güzel Olacak’ filminde oynadı. Emel Sayın, Nurgül Yeşilçay ve Engin Günaydın gibi isimlerle çeşitli roller paylaştı.

Japon asıllı oyuncu genellikle sosyal medya üzerinden çevresel konulara odaklanılmasını sağlanıyor.