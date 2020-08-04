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Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'dan, "Eker süt eşcinselliği arttırıcı katkı maddesi kullanıyor" paylaşımlarına tepki: Yoksa Aziz Nesin hep haklı mıydı?

Eker, İstanbul Sözleşmesi’ne destek vermişti

04 Ağustos 2020 15:49

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, İstanbul Sözleşmesi’ne destek veren Eker süt ürünleri hakkında sosyal medyada, "Eşcinselliği artırıcı katkı maddesi kullanıyor" paylaşımlarına, "Son yıllarda mı bu hale geldik, yoksa Aziz Nesin hep haklı mıydı" diyerek tepki gösterdi. 

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkan Eker süt ürünleri hakkında sosyal medyada, "Eşcinselliği artırıcı katkı maddesi kullanılıyor" paylaşımlarına  tepki gösterdi.

"Eker’in içinde eşcinselliği arttırıcı katkı maddesi vardır dünyada almam diyen çok sayıda mesaj okudum" diyen Şamiloğlu, "Son yıllarda mı bu hale geldik yoksa Aziz Nesin hep haklı mıydı" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Eker, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı açıklamada "Çağdaş Türkiye’yi inşa etme yolunda bir kilometre taşı olan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmalıyız. Tüm yetkili kurumları, paydaşlarımızı ve müşterilerimizi bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanmıştı.

Destek açıklamasının ardından "Eker’in içinde eşcinselliği arttırıcı katkı maddesi kullandığı" yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

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