Oyuncu Ayşegül Çınar hakkında zorlama hapis talebi

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasındaki gerginlik sürüyor.

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Çalıkoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ayşegül Çınar’a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak Çınar’ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde iki gün önce bir otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan polis, verilen adrese baskın yapmış, arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yapmıştı. Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulunmuştu.

Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerini ardından Ayşegül Çınar, yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini iddia etmişti. Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına almıştı. Ardından Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ve arkadaşı Nimet Y. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.