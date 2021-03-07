Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı: "Bana tuzak kurdular"

Oyuncu Ayşegül Çınar otomobilinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Çınar ifadesinde, "Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" dedi.

Son olarak Yasak Elma ve Masal Şatosu gibi projelerde rol alan Ayşegül Çınar gözaltına alındı. Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre; Çınar, Beylikdüzü’nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı. İddiaya göre; Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı. Çınar, gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürüldü. Genç oyuncu ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" ifadelerini kullandı.