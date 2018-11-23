Oyuncu Ayhan Taş boşandı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA) - OYUNCU Ayhan Taş, eşi Esin Taş\'tan anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı. Ünlü oyuncu, kızına ayda 5 bin 500 TL, eski eşine de 2 bin TL nafaka ödeyecek.

Dizilerin ve filmlerin sevilen ismi, Mahşer-i Cümbüş\'ün en karakteristik üyesi Ayhan Taş, eşi Esin Taş\'tan gözlerden uzak, anlaşmalı olarak boşandı. Taş çifti, Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne \'şiddetli geçimsizlik\' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bugün görülen davaya Ayhan Taş ve Esin Taş katıldı. İkili, sulh olma imkanlarının bulunmadığını, evliliklerinin devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, boşanmak istediklerini söyledi. Mahkeme de çifti boşadı.

Birbirlerinden maddi manevi tazminat talep etmeyen çiftin kızlarının velayeti annede kaldı. Ayhan Taş, kızı için ayda 5 bin 500 TL, Esin Taş için de ayda 2 bin TL nafaka ödeyecek.

