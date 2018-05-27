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Yaşam

Oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti

Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyordu

27 Mayıs 2018 16:36

Ünlü oyuncu Arda Öziri, bu sabah, İstanbul'da  geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 39 yaşında hayatını kaybeden Öziri, Akasya Durağı, Ruhsar, Dadı, Ah Be İstanbul ve Aşkın Bedeli gibi bir çok dizide oynamıştı

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Öziri, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakterine hayat vermişti.

 

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Arda ÖziriDiriliş Ertuğrulkazamotosiklet
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