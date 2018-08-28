OYUNCU ALPEREN KHAMİS'İN ANNESİ NİLGÜN AKSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve dün hayatını kaybeden Nilgün Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncularından Alperen Khamis\'in anneannesi ve annesi Haziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.

Kaza sonrası Khamis\'in anneannesi olay yerinde hayatını kaybetmiş annesi Nilgün Aksu ise yoğun bakıma alınmıştı.Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Nilgün Aksu hayatını kaybetti. Aksu için Tarabya Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları, Khamis\'in okul arkadaşları ile rol aldığı dizi oyuncuları Zeyno Gönenç, Ferdi Akarnur, Mehmet Baran Erdoğan, dizinin yapımcısı Birol Güven ve eski model Yaşar Alptekin\'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Törende Khamis taziyeleri kabul ederken, dizide annesini canlandıran Zeyno Gönenç genç oyuncunun yanından ayrılmadı.

Nilgün Aksu\'nun cenazesi kılınan namazın ardından Yeniz Ayazağa\'da bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cami avlusunda toplananlar

-Cenazeden görüntü

-Khamis\'in taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Tabutun omuzlara alınması

-Genel ve detay görüntüler

