Oyuncu Ahmet Kayakesen’den sokak hayvanları projesine destek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DİZİ oyuncusu Ahmet Kayakesen, sokak hayvanları için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Melekler Kahvesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, pet şişe kapaklarından geri dönüşüm yoluyla sokak hayvanları için mama ve su kabı yapıldı. Projeye destek veren oyuncu Ahmet Kayakesen de öğrencilerle bir araya gelerek, topladıkları kapakları geri dönüşüm tesisine götürdü. Kayakesen, “Bu projenin anlamı çok büyük benim için. Küçücük bir şey, bir anda büyük mucizelere dönüşebiliyor. Bugün öğrenci arkadaşlarla yaptığımız çalışma inanılmazdı. Herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet ediyorum” dedi.

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