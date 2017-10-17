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Kültür-Sanat

Oyuncu Adam Dormi, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ANTALYA'da çekimlerine başlanan Islamophobia (İslamofobi) filminde 'Omar' rolünü oynayan Hollywood'un ünlü oyuncularından Adam Dormi ve filmin yapımcısı Harun Sevimli, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

17 Ekim 2017 20:15

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ANTALYA\'da çekimlerine başlanan Islamophobia (İslamofobi) filminde \'Omar\' rolünü oynayan Hollywood\'un ünlü oyuncularından Adam Dormi ve filmin yapımcısı Harun Sevimli, Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etti. Dormi, Mevlana\'nın sandukası başında el açtı, duygu dolu anlar yaşadı.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Adam Dormi, Amerika\'dan Türkiye\'ye gelmeye hazırlanırken, çevresinden kendisine patlamalar yaşandığı, kaçırılabileceği yönünde sözler söylendiğini anlattı. Dormi, \"Arkadaşım Oliver Stone\'nun oğlu Sean Stone bana hiçbir problem yaşamayacağımı söyledi. Ben de zaten Mevlana gibi bir şahsiyetin büyük hayranıyım. O yüzden bu projeyi kabul ettim. İnsanlığın ayrışmaması adına bir projeye imza atacağımız için mutluyum. Bu projenin barış ve sevgi adı altında olduğu için Türkiye\'ye geldim. Ben Türkiye\'yi seviyorum. Bu güzelliği insanlarını dünyaya göstermemiz lazım. Buraya gelmemin büyük nedeni de Mevlana hayranı olmam. Mevlana eşittir sevgi, sevgi eşittir birlik. Dünyada birlik olmadığı için bu proje çok çok önemli. Global medya ne yazık ki insanlığı ve dinler ayırmaya çalışıyor. Ben buna çok üzülüyorum\" dedi.
Bazı çekimleri Konya\'da yapmayı planlayan yapımcı Harun Sevimli de film hakkında bilgi verdi. Sevimli, \'\'İslamofobi filminde Bosna’da dünyaya gelen ve babası Hristiyanlar tarafından öldürülen 6 yaşındaki Omar’ın Müslüman olan annesiyle Avrupa\'ya göçü ve burada \'İslamofobi\' üzerine yaşadıkları zorlu hayatın konu ele alınıyor\" diye konuştu.

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