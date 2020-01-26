Oyuncaklarıyla deprem kampanyasına katıldı

Elazığ'da meydana gelen 6,6'lık deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyasında Amasya'da Zübeyde Hanım Üçler İlköğretim Okulu 1.sınıf öğrencisi Cemal Yiğit Yıldız da oyuncaklarını göndererek katkıda bulundu.

Elazığ'daki depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarına çocuklar da kendi imkanlarıyla destek vererek duygulandırıyor.

Küçük Yıldız deprem bölgesindeki çocuklara oyuncaklarını yolladı. Yıldız, Elazığ'daki arkadaşlarına duygulandıran bir mektup da yolladı.

Mektupta, her şeyin düzeleceği ve güzel olacağını söyleyen küçük Yıldız, "Sizi Amasya'ya, evimize davet ediyorum" diye yazdığı görüldü.

Küçük Yıldız'ın yazdığı mektup şöyle:

"Elazığ'daki kardeşlerim sizin için oyuncaklarımı gönderiyorum depremi yaşadığınız için çok üzgünüz, çok geçmiş olsun bir daha yaşamamak için sizin için dua ediyorum. Her şey düzelecek, güzel olacak. Sizi Amasya'ya, evimize davet ediyorum"