Oyuncaklardaki zehre dikkat

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ‘Oyuncak Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor. Buna göre oyuncaklarda ve kırtasiye ürünlerinde bulunan kanserojen, mutajen ve üreme açısından toksik maddeler yasaklanıyor. Ayrıca oyuncaklı sürpriz çikolatalar, şekerler, sakızlara da yeni standartlar gelecek.

Türkiye, Avrupa Birliği’nde (AB) 2013 yılında yürürlüğe giren ‘oyuncak direktiflerini’ uygulamak üzere ‘Oyuncak Yönetmeliği’ni değiştirmeye hazırlanıyor. 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürün ile oyun araç ve gereçlerini kapsayan Oyuncak Yönetmeliği tümden değişecek. Buna göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanserojen, mutajen ve üreme açısından toksik maddeleri yasaklayacak. Çinko, bakır, bor, kalay, nikel gibi 11 ağır metal ile 55 alerjen kokuyu yasak kapsamına alınacak. 3 yaş altı oyuncaklarda kansere neden olan ‘nitrozaminler’ de yasağa dahil edilecek. Oyuncak yönetmeliğindeki yeni şartlar, bebekarabaları, karyolalar, mama sandalyeleri, yürüteç ile kırtasiye ürünleri gibi bebek veçocuk kullanım eşyalarının tamamını kapsayacak.

Uyarı yer alacak



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen yeni yönetmelik taslağında dikkat çeken diğer yenilikler şöyle:



Çikolata, şeker, sakız gibi gıda ile birleştirilmiş oyuncaklar ‘ayrı’ paketlenecek. Bu ürünlerin üzerinde ‘İçinde oyuncak vardır. Yetişkin gözetimi tavsiye edilir’ uyarısı yer alacak. Küresel, yumurta biçimli veya elips biçimli olan oyuncak paketleri ve bu paketin ayrılabilir parçaları ağıza veya gırtlağa sıkışarak havayolunu tıkamayacak şekilde tasarlanacak.



Yıkanabilir olacak



Hijyen gerekçesiyle 36 aydan küçük çocuklara yönelik tüm oyuncaklar temizliğe uygun biçimde tasarlanıp üretilmiş olacak. Ağız yoluyla kullanılan düdük, balon gibi oyuncaklarda çocuğun nefes yollarını tıkayabilecek ayrılabilir küçük parçalar olamayacak. Sesli oyuncaklar, darbeli ve sürekli yayılan sesin maksimum değerleri açısından çocukların işitme bozukluğuna neden olmayacak şekilde tasarlanıp üretilecek.

6 ay geçiş süresi



Yeni yönetmelik hükümleri, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içinde eski yönetmelik hükümleri geçerli olurken, 6 ayın sonunda yeni kurallar otomatik olarak devreye girecek. Bu tarihten itibaren yapılacak denetimlerde, yeni yönetmeliğe aykırı tüm ürünler için toplatma kararı alınacak.”

Yasaklanan maddeler hangi

ürünlerde kullanılıyordu?

-Karyola

-Bebek arabası

-Mama sandalyesi

-Yürüteçler

-Kırtasiye ürünleri

-14 yaş altı oyuncak

Yasaklanan 11 madde

-Alüminyum

-Bakır

-Bor

-Civa

-Çinko

-Kalay

-Kobalt

-Manganez

-Nikel

-Organik kalay

-Stronsiyum