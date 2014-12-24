Oyuncaklara gizlice 'cinsiyetçilik uyarısı' eklediler

Fransa'da “FierEs“ adlı feminist bir grup, çocuklara uygun Noel hediyelerine gizlice "cinsiyetçilik uyarısı" yerleştirdiklerini açıkladı. Grup, ülkenin başkenti Paris’te satılan farklı türlerdeki yaklaşık 500 oyuncağa uyarı yerleştirildiğini belirtti.

Radikal'deki habere göre, özellikle Barbie ve silah gibi oyuncakların paketlerinin içine, üzerinde “Dikkat, bu oyuncak cinsiyetçidir” yazılı kartlar bırakıldı. Grubun hukuk temsilcisi Delphine Asian yaptığı açıklamada, “Kadın - erkek kalıplarının sembolü olan oyuncakları hedef aldık. Herhangi bir zarara neden olmadık ya da oyuncakların plastik kaplarını yırtmadık. Yalnızca kutuların veya kitapların içine mesajı bıraktık” ifadelerini kullandı.

Feminist grubun amacının “ebeveynlerin kendilerini kötü hissetmesi” olmadığını vurgulayan Asian, “Ebeveynlerin, çocuklarının istediği listede yazanları aldığını ve çocuklarına zarar verdiklerinin farkında olmadıklarını biliyoruz. Ancak, tek bir kız çocuğunun bile babasından oyuncak kılıç istememesinde üretici ve satıcıların payı olduğu konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.