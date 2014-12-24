T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oyuncaklara gizlice 'cinsiyetçilik uyarısı' eklediler

Fransa'da feminist bir grup, Barbie ve silah gibi oyuncaklara 'cinsiyetçilik uyarısı' yerleştirdi

24 Aralık 2014 20:06

Fransa'da “FierEs“ adlı feminist bir grup, çocuklara uygun Noel hediyelerine gizlice "cinsiyetçilik uyarısı" yerleştirdiklerini açıkladı. Grup, ülkenin başkenti Paris’te satılan farklı türlerdeki yaklaşık 500 oyuncağa uyarı yerleştirildiğini belirtti.

Radikal'deki habere göre, özellikle Barbie ve silah gibi oyuncakların paketlerinin içine, üzerinde “Dikkat, bu oyuncak cinsiyetçidir” yazılı kartlar bırakıldı. Grubun hukuk temsilcisi Delphine Asian yaptığı açıklamada, “Kadın - erkek kalıplarının sembolü olan oyuncakları hedef aldık. Herhangi bir zarara neden olmadık ya da oyuncakların plastik kaplarını yırtmadık. Yalnızca kutuların veya kitapların içine mesajı bıraktık” ifadelerini kullandı.

Feminist grubun amacının “ebeveynlerin kendilerini kötü hissetmesi” olmadığını vurgulayan Asian, “Ebeveynlerin, çocuklarının istediği listede yazanları aldığını ve çocuklarına zarar verdiklerinin farkında olmadıklarını biliyoruz. Ancak, tek bir kız çocuğunun bile babasından oyuncak kılıç istememesinde üretici ve satıcıların payı olduğu konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.

ETİKETLER

oyuncakcinsiyetçiseksistuyarıfransafeministgrupfieresnoelhediyebarbiesilahkılıç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24