Oyuncak traktöre gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi: Şüpheliler serbest bırakıldı

Adana'da, uyuşturucu sattığı belirlenen Halil A.’nın evinde, oyuncak traktör ile şarj aletine gizlenmiş 12,28 gram esrar ve 4,38 gram metamfetamin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Çukurova ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen Halil A.’nın evine baskın düzenledi. Evde arama yapan ekipler, oyuncak traktöre gizlenmiş 12,28 gram esrar ile şarj aletine saklanmış 4,38 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli Halil A. ile dini nikâhla birlikte yaşadığı Zeynep K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)