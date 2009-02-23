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Yaşam

Oyuncak tabancayla soygun

İstanbul'da, banka çalışanlarını oyuncak tabancayla etkisiz hale getiren soyguncu, yaklaşık 6 bin 500 TL'yi alarak kaçtı.

23 Şubat 2009 02:00

İstanbul'da, banka çalışanlarını oyuncak tabancayla etkisiz hale getiren soyguncu, yaklaşık 6 bin 500 TL'yi alarak kaçtı.

İstanbul Kartal'da, banka çalışanlarını oyuncak tabanca ve patlayıcı olduğunu söylediği paketle etkisiz hale getiren soyguncu, yaklaşık 6 bin 500 TL'yi alarak kaçtı.

Cevizli Üsküdar Caddesi'ndeki banka şubesine gelen bir kişi, elindeki tabanca ve patlayıcı olduğunu söylediği paketle çalışanları etkisiz hale getirdi.

Görevlilerden yaklaşık 6 bin 500 TL'yi aldıktan sonra kaçan soyguncu, elindeki gazete kağıdına sarılı paketi bıraktı, tabancasını da düşürdü. Yapılan incelemede, tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı, paketten de küçük elektrikli ısıtıcı çıktı. Banka şubesinde araştırma yapan ve çalışanların ifadesine başvuran polis, eşkali belirlenen soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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