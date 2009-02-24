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Yaşam

Oyuncak tabancalı soyguncu yakalandı

Kartal'da dün oyuncak tabancayla bankadan 6 bin 500 TL'yi aldığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

24 Şubat 2009 02:00

Kartal'da dün oyuncak tabancayla bankadan 6 bin 500 TL'yi aldığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Kartal'da dün oyuncak tabanca ve bombalı görünümü verdiği paketle görevlilerini tehdit ettiği bankadan 6 bin 500 TL'yi aldığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Cevizli Üsküdar Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde gerçekleşen olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinden uzaklaşan kişi olduğu öne sürülen A.K'yı, Kartal'daki evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin alınan ilk ifadesinde, uzun süreden beri işsiz olduğunu ve banka kredi kartına olan borçlarını ödeyemediği için bu yola başvurduğunu söylediği iddia edildi. Bu arada, yüzleştirme amacıyla 2'si kadın 3 banka görevlisi ile olay sırasında bankada bulunan 4 kız öğrenci de şubeye getirildi.

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