Oyuncak şirketi Lego, Müslümanlara karşı ırkçılık yapmakla suçlandı

Avusturya'daki Türk Kültür Derneği, Yıldız Savaşları modelinde İstanbul'daki Ayasofya'yı kopyaladığı iddiasıyla, oyuncak şirketi Lego'yu ırkçılıkla suçladı. Lego'nun Yıldız Savaşları serisinin Jabba'nın Sarayı olarak sürülen modelinde, Ayasofya'nın temel alındığı ve ana karakter Jabba the Hutt'un "teröriste benzetildiği" iddia edildi.

Daily Telegraph ve Daily Mail gazetelerinde yer alan haberlere göre, Kültür Derneği, Danimarka kökenli oyuncak şirketi Lego'ya, Asyalıları ve Doğuluları "düzenbaz ve kriminal karakterler" olarak yansıttığı suçlaması getirdi.

Jabba Sarayı'nın gözetleme kulesi olarak sunulan yapının minareye benzetildiğini ve bunun Müslümanları rencide ettiğini ifade eden Kültür Derneği, Lego'dan özür talep etti.

Türk Kültür Derneği Genel Sekreteri Dr Melissa Güneş, oyuncakla ilgili şikayetler alınca Lego ile irtibata geçip resmi şikayette bulunduklarını belirtti.



Lego ise yaptığı açıklamada, oyuncak figürlerinin Yıldız Savaşları filmindeki karakterlere dayandığını ifade etti.

(BBCTürkçe)