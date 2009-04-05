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Yaşam

Oyuncak sandılar, bomba çıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 çocuk, arazide buldukları el bombasının patlaması sonucu ağır yaralandı.

05 Nisan 2009 03:00

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 çocuk, arazide buldukları el bombasının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 çocuk, arazide buldukları el bombasının patlaması sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde, Engin Yıldız (15) ve Reber Bayram (14), arazide gezerken buldukları el bombasını kurcalamaya başladı. Yıldız ve Bayram, bu sırada bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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