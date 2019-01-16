Oyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanya

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te oyuncak firmasının personeli, İzmirli lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve bağışı kampanyası düzenledi. Sosyal medyadan çağrıya destek veren çok sayıda kişi, Marmaris Kızılay Kan Merkezi\'ne bağışta bulundu.

İzmir\'de, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı koyulan ve ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı başta, tüm hastalar için Marmaris\'teki oyuncak mağazasının genel müdürü Gözde Sözbaş Eral koordinesinde kampanya başlatıldı. Eral ve mesai arkadaşlarının sosyal medyada duyurduğu \'Hepinizi umut olmaya çağırıyoruz\' adlı kampanya ilgi çekti. Marmaris Kızılay Kan Bağış Merkezi\'ne gelen çok sayıda kişi, hem kök hücre hem de kan bağışında bulundu. Ayrıca yarın saat 11.00 ila 18.00 arasında Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı\'na gelecek Kızılay TIR\'ında, kampanyaya destek için çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin bağışta bulunacağı da kaydedildi.

Çağrıya destek veren herkese teşekkür eden Gözde Sözbaş Eral, \"Öykü ve tüm lösemili insanlarımız için bu bağışımızı yaptık. Sosyal medyada ciddi bir destek gördük. Bu destek kan merkezinde de gözümüze çarptı. Sosyal medyada lafta değil gerçek bir bağış kampanyası oldu. İnsanı yaşatmak için bu tür kampanyalara toplum olarak destek vermeliyiz. Yaşam kurtarmak için destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim\" dedi.



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