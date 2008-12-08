Oyuncak kütüphane açıldı

Türkiye’de ilk kez Antalya’da kurulan oyuncak kütüphanesine gelen 3-13 yaş grubundaki çocuklar, kendilerine verilen üyelik kartını göstererek, 15’er günlük sürelerle ödünç oyuncak alabiliyorlar.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 7 Martta Karşıyaka Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) binasında açılan oyuncak kütüphanesi, hem çocukları, hem de ailelerini mutlu etti.



Sosyal Hizmetler Şube Başkanı Sanem Albayrak, yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesinde temel amacın, çocuklara kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladı. Kütüphaneye gitme alışkanlığının henüz gelişme çağındayken verilmesinin önemine işaret eden Albayrak, "Bu alışkanlığı kazandırırken, bunu nasıl eğlenceli hale getiririz diye düşündük ve oyuncak kütüphanesini kurmaya karar verdik" dedi. Albayrak, şöyle konuştu:



"Kütüphaneyi kurarken yeni oyuncaklar aldık. Sonra da üyelik sistemi oluşturduk. 3-13 yaş grubundaki çocuklar, üyelik kartlarıyla geliyorlar ve (Oyuncak almaya geldim) diyorlar. Buradaki güzel yön, kütüphane ile çocuklardaki sorumluluk duygusunun geliştirilmesi. Onun adına bir kartı var. O kartı verdiği zaman hiçbir ücret ödemeden istediği oyuncağı alabileceğini, 15 gün sonra da kırmadan geri getirmesi gerektiğini biliyor. Çünkü ancak temiz kullanırsa

kütüphaneden yeni bir oyuncak alabileceğinin farkında. Dolayısıyla böyle güçlü bir ağ kurulmuş oldu."



Sanem Albayrak, çocuklar için oyun oynamanın çok önemli psikososyal ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Kütüphaneye gelen çocukların yüzlerinden mutluluklarının görüldüğünü

belirterek, "Orada inanılmaz keyif alıyorlar. Çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek bile bize yetiyor" dedi.



Albayrak, kütüphanede sadece oyuncak değil, aynı zamanda kitap da bulunduğunu, oyuncak alan her çocuğa yaş grubuna uygun bir de kitap verildiğini anlattı.



Kütüphaneye çocuklarını getiren anne ve babalara da eğitsel etkinliklerle ilgili kitaplar verildiğini dile getiren Albayrak, "Yani anne oradan eğitsel etkinliği evine götürüp, orada çocuğuyla birlikte okul öncesi eğitim yapabiliyor. Bu şekilde hem anne ile çocuğun kaynaşması sağlanıyor, hem de çocuk eğitim alıyor" diye konuştu.



Sanem Albayrak, kütüphanenin kurulduğu 7 Mart tarihinden bu yana, kütüphaneye 800 çocuğun kaydının yapıldığını, gelen ilgiden yola çıkarak, kütüphaneyi kent genelindeki tüm ASMEK binalarına yaymak istediklerini kaydetti.



Albayrak, ikinci oyuncak kütüphanesinin Güzeloba semtindeki ASMEK binası içinde açılacağını belirterek, kütüphane için oyuncak bağışı da kabul ettiklerini vurguladı.



Sanem Albayrak, kütüphaneye oyuncak bağışlamak isteyenlerin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurabileceklerini sözlerine ekledi.





