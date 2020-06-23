"Oyuncak dükkânı gibi"; süslü maskeler, kişiye özel termometre kılıfları satan Covid-19 mağazası açıldı

ABD'de açılan bir mağaza yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde insanların salgından korunmak için ihtiyaçları olan her şeyi tek bir yerde toplamayı amaçladı. "COVID-19 Essential" isimli mağazada kişiye özel maske yapımından çeşitli dezenfektanlara, müşterilerin salgın sürerken kullanmaları gereken tüm ürünler bulunuyor.

7 News'un aktardığına göre Miami'de açılan mağazanın kurucusu açtıkları "COVID-19 Essential" mağazasını şu sözlerle anlattı: Covid-19'a dair ne varsa, bizde var. Talep ortada, herkes maske ve dezenfektan arıyor.

Mağazaya girildiğinde müşteriler bir taramadan geçerek vücut ısıları, maske takıp takmadıkları kontrol ediliyor.

Mağazada, kişiye özel tasarlanmış termometreler, maskeler, eldivenler, temassız kapı açıcılar, telefon temizleyiciler ve çok sayıda dezenfektan bulunuyor. Müşteriler yıkanabilir kumaştan maskeleri alıp istedikleri desenle ve yazıyla süsleyebiliyorlar.

Müşteriler açılan Covid-19 mağazasını bir 'oyuncak dükkânı' gibi gördüklerini ama yeni gerçekliğe alışmaları gerektiğini anlattı.