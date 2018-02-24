Oyuncak devi 200 mağazasını daha kapatıyor

Geçtiğimiz yıl iflasını açıklayan dünyaca ünlü oyuncak üreticisi ve perakendecisi ABD merkezli Toys "R" Us'un, 200 mağazasını daha kapatacağı bildirildi. 5 milyar dolar borcu olan şirket geçen ay da 182 mağaza kapatmıştı.

New Jersey merkezli oyuncak perakendecisi Toys "R" Us iflasının ardından küçülmeye devam ediyor. Toys "R" Us'un 200 mağazasını daha kapatacağı belirtildi. Geçtiğimiz ay 182 mağazasını kapatan ünlü markanın kapatma gerekçesi ise tatil dönemindeki satışların beklenenin altında kalması.

HaberTürk'te yer alan habere göre, ABD firması geçen sene iflas ilan etmeden önde 11.500 tam zamanlı ve 21.300 de yarı zamanlı personel çalıştırıyordu. 182 mağazanın kapanmasıyla 4.500 çalışanın işinden olduğu belirtilmişti. Yeni kapatmalarla kaç personelin daha işinden olacağı açıklanmadı.

Dünya genelinde yaklaşık 1 600 mağazası kalacak olan şirketin net borcunun 5 milyar dolar olduğu belirtildi.