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Oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta jandarmanın yaptığı operasyonda, oyuncak bebek içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi

18 Ocak 2019 11:49

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta jandarmanın yaptığı operasyonda, oyuncak bebek içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, İstanbul’dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Devrek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan A.İ.B.’nin üzerini arayan ekipler, uyuşturucu maddeye rastlamadı. Çantasındaki oyuncak bebeğin içini kontrol eden jandarma, içine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.İ.B., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

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