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Oyuncak ayı içindeki uyuşturucuyu 'Coco' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda oyuncak ayı içine gizlenen uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Coco' buldu

21 Ekim 2017 13:40

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda oyuncak ayı içine gizlenen uyuşturucuyu, narkotik köpeği \'Coco\' buldu. Gözaltına 1\'i kadın 9 kişiden 8\'i tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne bağlı narkotim ekipleri, kentte \'torbacı\' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik Dağlıoğlu, Ulubatlı Hasan ve Meydan Mahallerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polisleri gören ve kanıt bırakmamak için uyuşturucuyu tuvalete dökülen uyuşturucu da son anda çıkartıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen Tuğba H. (27), Ahmet E. (31), Erol K. (30), Serkan B. (37), Gökhan B. (29), Serhat B. (21), Volkan K. (27), Soner Ö. (31) ve Cabbar B. (31) gözaltına alındı.
Narkotim ekipleri, zehir tacirlerinin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada satışa hazır 200 gram eroin, 6.5 kiloesrar, 1 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirirken narkotik köpeği \'Coco\' oyuncak ayının içinde gizlenmiş enjektör ve eroin buldu. Adliyeye sevk edilen 1\'i kadın 9 kişiden 8\'i tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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