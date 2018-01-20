 OYUN YASAKLANDI, POLİS TİYATRO GİRİŞİNİ KAPATTI

Haber -Kamera : Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Onur Orhan\'ın yazdığı, Caner Erdem\'in yönettiği ve Barış Atay\'ın sahnelediği \"Sadece Diktatör\" oyunu Kadıköy\'deki tüm tiyatrolarda yasaklandı. Kadıköy Emek Sahnesi\'nde dün sahneleneceği duyurulan oyunu izlemeye gelenler polis engeliyle karşılaştı. Çevik kuvvet ekipleri tiyatro girişinde önlem aldı, içeri girmek isteyenlere izin vermedi.

\"HUKUKSUZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ\"

Tiyatronun sahibi Pınar Yıldırım, \"Bugün sahnemize iki polis geldi. Artvin\'de yasaklanan oyunumuzun Kadıköy ilçesinde de artık yasaklandığına dair tutanak tutuldu. Ancak bir tebligat değildir bu. Hukuksuz olduğunu biliyoruz. Biz buna karşı çıkmayıp oyunumuzu iptal ettik. Geç kalan, bilet alan ulaşamadığımız seyircilerimiz olduğu için de saat 20.30\'a kadar burada bekleyeceğiz. Ve seyircimiz geldiğinde bunu açıklamak istiyorduk, para iadesi yapabilmek için. Fakat şu anda giriş çıkışlar yasaklanmaya çalışılıyor. Asistanlarımız, arkadaşlarımız, seyircilerimiz içeri alınmıyor, içerde oyun oynanabileceğine karşı. Ancak biz içeri polisleri de davet ettik, buyurun oyun oynanıp oynanmayacağını görürsünüz dedik. Şu anda çevik kuvvet bize baskı uygulamaya çalışıyor. Bir de kapıda bekliyoruz seyircimizi bekleyeceğiz\" dedi.

\"160 KEZ OYNANDI\"

Oyunun yazarı Onur Orhan da basın açıklaması yaptı.

Orhan, \"Bugün öğle saatlerinde sahnemize gelen polis memurlarınca, \'Sadece Diktatör\' oyununun, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü\'nün, kamu düzeni güvenliğinin olumsuz yönde etkileneceğine kanaat getirmesi sonucunda yasaklandığı tutanakla bildirilmiştir\" diye konuştu.

\" \'Sadece Diktatör\' 3. yılında yurt dışı ve yurt içi olmak üzere 160 kez oynandı ve 40 binden fazla kişiye ulaştı\" diyen Onur Orhan, \" \'Sadece Diktatör\' 3 yıldır bir virgülü dahi değişmeden oynanmaktadır, broşürü de değişmemiştir\" dedi.

Basın açıklamasından sonra aralarında Barış Atay\'ın da bulunduğu grup tiyatro önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çevik kuvvet polisinin tiyatro girişini kapatması

-Tiyatronun sahibi ile röp.

-Oyuncularla polis arasında geçen konuşmalar

-Oyunculara destek vermeye gelen arkadaşları

-Destek çevik kuvvet polisinin gelmesi

-Yapılan basın açılaması

-Polisin tiyatrodan ayrılması

-Genel ve detaylar

