Oyun tutkunları Köln'de buluşuyor



Gamescom Almanya'nın Köln kentinde yarın kapılarını açıyor. Almanya'da yaklaşık 30 milyon kişi akıllı telefonlarında veya tablet bilgisayarlarında oyun oynuyor. Bilgisayar veya video oyunu oynayan 40 yaşın üzerindeki kesimde de belirgin bir artış var. Daha başlamadan 300 binin üzerinde fuar biletinin satıldığı Gamescom'da şimdiye kadarki en yüksek ziyaretçi rakamları bekleniyor.

Trende, otobüste, parkta, kafede... Günümüzde 7'den 70'e hemen herkesi, elindeki teknolojik cihazın ekranına kilitlenmiş halde görmek mümkün. Dolayısıyla son rakamlar aslında hiç de şaşırtıcı değil.

Alman Bilişim Teknolojileri Birliği BITKOM'un verilerine göre 14 ila 29 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 84'ü akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya oyun konsolunda oyun oynuyor. 30 ila 49 yaş arasındaki grupta ise her iki kişiden biri düzenli olarak bilgisayar veya video oyunu oynuyor yani birer "gamer".

Yüzde 6'lık artış

Alman İnteraktif Eğlence Yazılımı Üreticileri Birliği (BUI) Müdürü Maximillian Schenk "2013'ün başında küçük bir sarsıntı yaşasak da tüm pazar daha 2014'ün ilk yarısında çok olumlu bir gelişme kaydetti. 2013'ün ilk yarısında toplam satış 752 milyonken bu rakam bu yılın aynı döneminde 798 milyona yükseldi ki bu da yüzde 6'lık bir artışa işaret ediyor" açıklamasını yapıyor.

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Sony Playstation 4 ve Microsoft XBOX One geçen Noel'de satışa sunulmuştu. Los Angeles'te düzenlenen oyun fuarı E3'te oyun yazılımı firmaları bu konsollar için en yeni oyunlarını tanıtmıştı. Maximillian Schenk ziyaretçilerin bu oyunları ilk kez Gamescom'da birlikte deneme şansları olacağı için de fuarın bireysel kullanıcılar için ilgi çekici olduğunu kaydediyor.

Bu yılın sloganı ise "Oyun oynar gibi yeni dünyalar keşfedin!" Schenk birçok oyunun yeni dünyaların keşfi temasını işlediğine, yeni oyun konsollarının şimdiye kadar sadece kitaplardan ve filmlerden bildiğimiz bu fantastik dünyaları en ince detayına kadar "adeta gerçekmişçesine" yansıttığına işaret ediyor. Schenk satışları artıranın da bu yeni teknoloji olduğu görüşünde.

Maximillian Schenk "Oyun konsolları harika, fantastik ve etkileyici bir serüven yaşama imkanı sunuyor. Tüketiciler de bunun farkında. Bu sayede yeni konsollarla yüzde 23'lük bir artış kaydettik" diyor.

Oyun uygulamalarına ilgi artıyor

Her ne kadar bilgisayar ve video oyunları endüstrisinde en büyük kârı oyun konsolu satışları getirse de 114 milyon euroyla 2014'ün ilk yarısında oyun uygulamaları ve ücretli ek fonksiyonlar da önemli bir başarıya imza attı. Alman oyun piyasasında akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirilen dijital oyunlar çok seviliyor. Zira bunlar oyun konsollarına oranla çok ucuzlar ve internetten anında kolayca indirilebiliyorlar.

Bu sayede şimdiye kadar oyun endüstrisine daha mesafeli yaklaşan kitleler de giderek daha fazla oyun oynamaya başladı. Alman İnteraktif Eğlence Yazılımı Üreticileri Birliği'nin verilerine göre oyun uygulamalarını satın alanların yüzde 41'i 40 yaşın üzerinde. Bitkom'un verilerine göre ise 50 ila 64 yaş arasındaki grupta bilgisayar ve video oyunu oynayanların oranında çok büyük bir artış söz konusu. Geçen yıl bu yaş grubunda her 8 kişiden birinin oyun oynadığı kaydedilirken, bu yıl bu oran her 4 kişiden birine yükselmiş durumda.

Gamescom'a bu yıl 45 ülkeden yaklaşık 650 firma katılıyor. Fuar 17 Ağustos'a kadar devam edecek.