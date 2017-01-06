Oyun tutkunları için üç ekranlı dizüstü bilgisayar

Her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve yeni teknoloji ürünlerinin sergilendiği Consumer Electronics Show'da bu yıl da ilginç tasarımlara rastlanıyor. 2017'nin göze çarpan ürünlerden biri de Razer şirketinin üç adet 4K ekranı olan dizüstü bilgisayarı Project Valerie.

Bilgisayar oyunu tutkunları için tasarlanmış özel ürünleri ile bilinen şirketin son dizüstü bilgisayarı, birden fazla monitor kullanmak isteyen ve sık seyahat eden kullanıcılara hitap ediyor.

Otomatik bir mekanizma ile ekranın iki yönünden kayarak çıkan yan ekranlar sayesinde, dizüstü bilgisayar üç ekrana sahip olabiliyor.

Üç ekranın da boyutu 43 santimetre olan Valerie katlanarak kapatıldığında, inceliği 4 santimetrenin altına düşüyor.

Bilgisayar oyuncularının yüksek performans sağlayan cihazlar için para harcamaktan çekinmediğini belirten uzmanlar, tasarımın ilgi çekebileceğini söylüyor.

Konuyla ilgili olarak BBC'ye konuşan bilgisayar oyunu uzmanı Jonathan Wagstaff, oyun tutkunlarının birden fazla ekran kullanmayı tercih etmesinden dolayı bu tasarımın onu şaşırtmadığını söyledi.

Wagstaff, ürünün piyasadaki satış potansiyeli ile ilgili olarak ise "Bence bu oyuncuların almak isteyeceği bir ürün, iyi satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum" dedi.

Oyun turnuvalarına katılmak için seyahat eden üst seviyedeki oyuncuların özellikle bu cihazla ilgilenebileceğini dile getiren Wagstaff, ürünün aynı zamanda Apple'ın domine ettiği tasarım sektörüne de hitap edebileceğini söyledi.

BBC'ye demeç veren bir firma yetkilisi ise tasarımın ortaya çıkış sürecini "Sıra dışı bir fikre benziyor, bunu yapabilir miyiz acaba diye düşündükten sonra yeterince sıra dışı bir ekip olduğumuza karar verdik ve proje üstünde çalışmaya karar verdik" sözleriyle anlattı.

Project Valerie'nin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.