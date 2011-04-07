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OYUN SALONUNDA YANGIN: 3 ÖLÜ İSTANBUL (A.A)

07 Nisan 2011 12:16

-OYUN SALONUNDA YANGIN: 3 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Bakırköy'de bir oyun salonunda çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybetti. Yeşilköy İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ve alt katı restoran olarak kullanılan binanın 3. katındaki oyun salonunda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürdü.  Binada yapılan incelemede, restoranda bekçi olarak çalışan Niyazi Sevim (56), komi Hüseyin İnanç (17) ve ziyarete gelen arkadaşları Ercan Tercan'ın (40) cesetleri bulundu.   Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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