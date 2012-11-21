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Yaşam

Oyun rekorunu bir Türk kırdı

Avustralya’da yaşayan Kaya, Call of Duty: Black Ops II adlı oyunu 135 saat oynayarak, dünyanın en uzun süre aralıksız oyun oynayan insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçti

21 Kasım 2012 21:39

Avustralya’da yaşayan Okan Kaya (28) adlı kişi, yeni piyasaya çıkan bir bilgisayar oyununu aralıksız 135 saat oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçti.

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Kaya, Call of Duty: Black Ops II adlı oyununu tam 135 saat boyunca oynadı.

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Kaya, dünyanın en uzun süre aralıksız oyun oynayan insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçti.

Kurallara uygun olarak her saat başında 10 dakikalık molalar veren Kaya, bol sıvı tüketerek enerjisini korumaya çalıştı.

Bir e-ticaret sitesinde satış müdürü olarak çalışan Kaya’ya rekor denemesi sırasında arkadaşlarının da eşlik ettiği belirtildi.

135 saat boyunca oyununun başından kalkmayan Kaya geçtiğimiz yıl kaydedilen 120 saatlik rekoru büyük farkla geçmiş oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Kaya yaşadığı deneyimle ilgili, “Ellerime kramplar girdi bu yüzden bandaj kullanmak zorunda kaldım” dedi.

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