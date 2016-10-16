Oyun oynayan çocuklar arabaları yaktı!

Adana'da oyun oynayan çocukların park halindeki 1'i hurda 4 otomobilin yanmasına neden olduğu iddia edildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahalesi'ndeki bir arazide park halindeki araçların yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Adana Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, yanan otomobilleri söndürdü. Yangında, hurda aracın yanında park halindeki Hasan Güven'e ait 01 HY 950, Ahmet Aykaç'a ait 01 GF 149 ve Aytaç Belaş'a ait 43 UY 938 plakalı otomobillerde büyük hasar oluştu.

Olay yerine gelerek incelemede bulunan polis ekipleri, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerine, iki çocuğun park halindeki hurda otomobilde oyun oynarken yangın çıkardığını, diğer üç aracın da alevlerin sıçraması sonucu hasar gördüğü bilgisini aktardı. Araç sahiplerinden Ahmet Aykaç, bir süre önce park ettiği aracını geri döndüğünde yanmış halde bulduğunu belirterek, "Yangını Suriyeli birkaç çocuğun çıkardığı söyleniyor. Bu durumda ne yapacağımızı da bilmiyoruz." diye konuştu.