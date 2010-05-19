Oyun oynarken öldü

T24- Aydın'ın Söke ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu sokakta oynadığı sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.
Bağarası beldesi Yeniköy'deki olayda, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Raziye Işık (6), aniden fenalaşıp yere düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine yakınları tarafından özel araçla Söke Devlet Hastanesi'ne yetiştirilmek istenen Raziye Işık, yolda 112 Acil Servis ambulansına nakledildi. Hastane ulaştırılan talihsiz çocuğun yolda hayatını kaybettiği bildirildi.
Küçük çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.