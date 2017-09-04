Oyun oynarken düşen çocuğun eline çivi battı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 7 yaşındaki Arda Çırtık\'ın oyun oynarken eline batan demir çivi Can-Kur ekipleri tarafından kesildi. Çocuk elinde kalan bölüm için hastanede amelayata alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Kuzeniyle evlerinde oynayan Arda Çırtık, dengesini kaybedince üstüne düştüğü tahtadaki demir çivi eline battı. Çocuğun ailesi çiviyi çıkaramayınca sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait Can-Kur ekiplerine haber verdi. Sürekli ağlayan çocuğu sakinleştiren Can-Kur ekibi, çivinin battığı bölümü demir makasıyla keserek çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

