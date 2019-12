-OYUN MERAKLILARINA "ELEKTRİK ŞOKU" ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Teknoloji meraklısı Türk mühendis, bilgisayar oyunlarının düşme, vurulma, yaralanma gibi sahnelerinde elektrik şoku vererek oyunda gerçeklik hissini arttıran bir teknoloji geliştirdi. Adını Karadeniz'de çarpan balık olarak bilinen ''Trakonya''dan alan cihaz kola takılıyor ve oyundaki darbenin şiddetine göre elektrik şoku veriyor. Mühendis Nuri Erginer yaptığı açıklamada, bilgisayar oyunlarında force feedback özelliğine sahip bir oyun kontrol cihazının darbe ve titreşimleri kullanıcıya hissettirdiği için gerçeklik hissini arttıran bir özelliğe sahip olduğunu anlattı. Üzerinde 2 yıl çalıştığı teknolojinin dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Erginer, bilgisayar oyunlarında yerine geçilen kahramanın başına gelen düşme, vurulma ve benzeri can kayıpları durumlarını kolda elektrik şoku olarak hissettiren bir cihaz tasarladıklarını bildirdi. Teknolojilerinde, kullanıcının vurulduğu silahın gücüne ve can kaybına göre elektrik şokunun şiddetinin de o oranda arttığını dile getiren Erginer, USB ile bilgisayara bağlanan cihazın pil gerektirmediğini, enerjisini USB portundan sağladığını bildirdi. Teknolojilerinin isminin Karadeniz'de yaşayan bir tür çarpan balık olarak bilinen ''Trakonya''dan geldiğini ve ''Trakonya Mutator'' olarak isimlendirildiğini belirten Erginer, geliştirilen teknolojiye ilişkin şu bilgileri verdi: ''İki yıl bir oyun üzerinde programın kodunu yazmakla uğraştım. En sonunda geliştirdiğim sistem, bu oyunda silahla vurulma sırasında yayımlanan mesajı algılıyor ve silahın gücüne göre şiddeti artan oranda elektrik şoku veriyor. Elektrik akımı, çok güçlü bir silahla vurulduğunda daha fazla oranda çarpıyor. Sistem, bu oyunun tüm versiyonlarına uygulanabildi. Ancak şu an itibariyle bu sistem, var olan tüm oyunların sistemine uyarlanabilir ve gerçeklik algısı arttırılabilir.'' -ALMANYA İSTEDİ TELİFTE ANLAŞAMADILAR- Almanya'daki oyun geliştirici bir firmanın sistemin ticari ürüne çevrilmesi için kendileriyle görüşmeler yaptıklarını ve bu sırada elektrik şokunun insan sağlığına zarar vermediğine ilişkin belgelerin de bu ülkeden alındığını bildiren Erginer, ancak bu firmayla ürünün telif hakları üzerinde anlaşamadıklarından projelerini hayata geçiremediklerini anlattı. Sistemlerinin kullanıcının üzerinde giyebileceği bir tişört versiyonuna dönüştürebileceğine işaret eden Erginer, bu versiyona yakın yurt dışı kaynaklı bir teknolojinin çok pahalı olması nedeniyle yaygın olarak kullanılamadığını söyledi. Tamamen yerli olarak ürettikleri sistemlerinin maliyetinin çok düşük olduğuna işaret eden Erginer, ''Bu nedenle seri üretime çok açık. Oyun sektörü büyük bir sektör. Türkiye, gerçeklik hissini arttıran teknolojilerle pazarda söz sahibi olabilir'' dedi. -SANAL ORTAMDA LABORATUVAR KURDU, YARATICI MÜHENDİSLER ARIYOR- İşi gereği yurt dışındaki teknolojik yenilikleri çok yakından takip ettiğini anlatan Erginer, bunların Türkiye'de uygulanabilir olduğunu gösteren pek çok uygulamayı da hayata geçirdiğini söyledi. Erginer, bir süre önce teknolojik projeler geliştirmek isteyen insanların biraraya geldiği ve paylaşımcı bir platformda yenilikçi ürünler geliştirmeyi amaçlayan bir internet topluluğu kurduğunu da duyurdu. Şu anda 10'a yakın mühendisle birlikte teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve ortak bir çalışma kültürü oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Erginer, ''Gnexlab üyeleri, interneti bir akıl networkü olarak kullanarak aynı araştırmacı ve yaratıcı kimliğe sahip insanların bir araya gelerek yarattıkları sinerjinin, büyük şirketlerin büyük arge yatırımları ile bile yapılamayacağı gerçeğini ispatlamak istiyor'' dedi. Mühendis Erginer, tüm teknoloji meraklılarını projelere katkı vermek üzere Gnexlab'a üyeliğine davet etti.