Oyun meraklıları Gamescom'a akın etti

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 22 Ağustos (DHA) - Almanya\'nın Köln kentinde, Uluslararası Bilgisayar ve Video Oyunları Fuarı Gamescom 2017 başladı. Toplam 54 ülkeden 910 firmanın katıldığı fuar 26 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Fuarda Türkiye 10 firma ile temsil ediliyor. Fuara bilgisayar oyunları meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Yeni oyunları deneme ve teknolojik gelişmeleri görme fırsatı bulan ziyaretçiler, oynadıkları oyunların kahramanlarını canlandıran mankenlerle de fotoğraf çektiriyorlar. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzbinlerce kişinin ziyaret edeceği Gamescom\'a Almanya Başbakanı Angela Merkel\'in de katılarak bazı stantları gezmesi bekleniyor.

Türkiye pazarı hızlı büyüyor

Fuara katılan Türkiye Girişim, Gelişim ve Teknolojileri Derneği Başkan Yardımcısı Meriç Enver Eryürek, Türkiye\'nin jeopolitik konumu ve genç nüfusuyla sektörde avantaj sahibi olduğunu söyledi. Bilgisayar oyunları sektörünün Türkiye\'de hızla büyüdüğünü belirten Meriç Enver Eryürek, “Türkiye Ortadoğu firmalarının iş yapabileceği en önemli merkezlerden bir tanesi. Türkiye nüfununun yüzde 51\'inin 25 yaşın altında olması da sektör açısından avantaj. Gençler teknolojiye son derece meraklılar ve profesyonel profesyonel olarak da bu meraklarını destekliyor ve meslek haline getiriyorlar. Türkiye şu anda Rusya ve Romanya\'dan sonra en hızlı büyüyen üçüncü oyun pazarı. Türk pazarının büyüme oranı geçtiğimiz yıl yüzde 24,7 oldu. Bu büyüme hızla devam edecektir ve pazarın 2020 yılında 2 milyar doları göreceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

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