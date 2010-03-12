T24 - Yeni ve sistem canavarı oyunları oynamak için artık yeni bir bilgisayara ya da PlayStation, Xbox ve Wii gibi oyun konsollarına ihtiyacınız olmayacak.





Çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulacak olan Onlive isimli bu yeni sistem sayesinde artık oyunseverler, oyun konsoluna ihtiyaç duymadan ya da pahalı bilgisayarları kullanmadan en yeni oyunları internet üzerinden oynayabilecek.



Onlive… İsmini büyük olasılıkla ilk kez duyuyorsunuz; ancak bu yıl Haziran ayında faaliyete geçecek olan bu yeni teknoloji, bilgisayar ve oyun konsolu sektörünü derinden sarsacak. Steve Perlman ve Mike McGarvey’nin başında olduğu bu proje hayata geçtiğinde, oyunseverler yüksek donanım ihtiyacına sahip olan oyunları rahatlıkla internet üzerinden oynayabilecek.





Sistem nasıl çalışacak



OnLive sisteminin çalışma mantığı oldukça basit: OnLive üyeliğini edindikten sonra öncelikle bir adet OnLive mikro oyun konsolu bilgisayara veya televizyona bağlanıyor. Ardından internet bağlantısı olan bu cihazlarla oyun seçimi yaptıktan sonra ise oyuna bağlanılıyor. Klavye, fare veya oyun kontrol kolundan alınan tepkiler ise doğrudan konsola iletiliyor ve konsol bu tepkileri sunucuya göndererek oyunların video görüntülerini bilgisayara aktarıyor.





Playstation ve diğer oyun konsolları tarih oluyor



17 Haziran'da kullanıcıların hizmetine sunulacak olan OnLive projesi eğer başarılı olursa, bu PlayStation başta olmak üzere oyun konsollarının sonunu getirebilir; zira oyun oynamak için sadece internet bağlantısına ihtiyaç duyacak olan kullanıcılar, ayrıca bir donanıma para ödemek durumunda kalmayacak. Bu durum benzer şekilde bilgisayarlar için de geçerli elbette. Normal şartlarda, örneğin, Crysis oyununu desteklemeyen düşük donanımlı bilgisayarlar bile OnLive projesi sayesinde Crysis’i çalıştırabilecek. Daha da önemlisi, zamanla donanımları eskiyen ve yeni bir bilgisayar satın almak isteyen kullanıcılar, yeni bir bilgisayar satın almak zorunda olmayacak; çünkü piyasaya sürülen her yeni oyun bu sistemde kullanılabileceğinden yeni bir bilgisayara gerek olmayacak.





Artık donanım değil yazılım satacak



Yeni çıkan her oyun için ayrıca donanıma para ödemek durumunda kalmayacak olan kullanıcılar, artık sadece oyunlara para ödeyecek.





Oyunları akıcı bir şekilde oynamak için hızlı internet şart



Tamamen internete dayalı olan OnLive’da oyunların kesintisiz bir şekilde oynanabilmesi için internet bağlantı hızının yüksek olması gerekiyor. Televizyon yayını kalitesinde görüntü elde edebilmek için minimum 1.5 megabit internet bağlantısı, daha yüksek çözünürlükler için ise bu rakam 5 megabit’e kadar çıkıyor. Diğer bir deyişle, oyunları yüksek çözünürlükte oynayabilmek için yüksek bir donanıma değil hızlı bir internete sahip olmak gerekiyor.





Onlive Konsolu'nun donanımsal özellikleri



OnLive konsolu, USB, ses girişi, HDMI yuvasına sahip olduğu gibi Bluetooth teknolojisi de yine bu konsolca destekleniyor.







