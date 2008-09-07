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Sağlık

Oyun konsolları obeziteye savaş açtı

ABD’de uzmanlar obezite ile mücadelede oyun konsollarından faydalanmaya başladı.

07 Eylül 2008 03:00

Nintendo Wii gibi sanal oyun konsollarının çocukları aktif hale getirmesini fırsat bilen uzmanlardan Güney Carolina Ünivesitesi Doktoru Russel Pate, “Diğer bilgisayar oyunlarında çocuk saatlerce oturuyor ve en fazla parmaklarını hareket ettiriyor.

PC’nin başından kalkmayan hatta tüm günlerini bilgisayar oyunlarına harcayan çocuklar var. Oysa Nintendo Wii ve benzeri oyun konsolları, çocukların hareket etmesini sağlıyor. Böylece çocuklar, yediklerini yakıyor. Dışarıya çıkıp spor yapması tabii ki daha iyi. Ama evdeki çözüm bu tip oyunlar. Eğer bu sorunla başa çıkmak istiyorsak ateşi ateşle söndüreceğiz” dedi.

Nintendo Wii’de kullanıcının hareketlerini algılayan bir kumanda var. Böylece kullanıcı, oyunun bir parçası haline geliyor. Wii’nin kumandası silah, tenis raketi ve kılıç gerektiren hareketli oyunlarda, hareketleri gerçek-zamanlı olarak hissederek işliyor. Bu sayede oyuncu örneğin, kumandayı bir tenis raketi veya kılıç gibi sallayarak oynuyor.

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