Oyun karakteri olarak gerçek insanları kullanabileceksiniz!

"Grafikler güzel, animasyonlar kıt, oynanış başarısız" gibi klasik oyun dertlerinden sıkıldınız mı? Her ay yeni yama, yeni içerik gibi şeyleri indirmek artık sizi bunaltıyor mu? O zaman, Omnipresenz sizin için olabilir.

Oyungezer'in haberine göre, "Omnipresenz" isimli bu proje, gerçekten de işi oyundan daha öteye taşıyor. Bu enteresan yapımda yönettiğiniz karakter gerçek insanlar.

Aslında Omnipresenz, şu anda sadece bir taslak halinde. Amaç basit: Gerçek bir insanı bilgisayar başından komutlarla yönetmek. Yapmasını istediğimiz şeyi ekran başında yazıyoruz; dışarıdaki insan da bunu gerçekleştiriyor. Tabii dışarıdaki insanın kafasında yer alan kamera sayesinde konuşulanları duyabiliyor, etrafı devamlı olarak görebiliyoruz.

Bu ilginç projenin hayata geçmesi için toplaması gereken para 33,000 Euro. Şu an için toplanan paraysa 465 Euro. Bağışta bulunmak ve detayları takip etmek için Indiegogo sayfasına gidebilirsiniz.

Dışarı adım atmamıza gerek kalmadan farklı diyarlardaki kültürleri keşfedebilmemize, o kültürlerin insanlarını tanıyabilmemize olanak sağlamayı amaçlayan bu projenin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: