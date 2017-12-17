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Yaşam

Oyun karakteri çalınan genç şikâyetçi oldu

Şikayet üzerine İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı

17 Aralık 2017 02:26

Erzurum'da polise başvuran 18 yaşındaki Muhammet K., internet üzerinden oynadığı online oyunda karakterinin çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Erzurum'da yaşayan Muhammet K., geçen 12 Aralık'ta polise başvurarak internet üzerinden oynadığı online oyunda karakterinin çalındığını iddia etti.

Muhammet K., oyun karakterini çalan kişinin bulunmasını isteyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Bilişim sistemini engelleme, verileri yok etme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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