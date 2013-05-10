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Yaşam

Oyun için çamaşır makinesine giren çocuk öldü

İstanbul'da oyun için çamaşır makinesinin içine giren çocuk, kardeşinin kapağı kapatıp çalıştırmasıyla yaşamını yitirdi

10 Mayıs 2013 10:36

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 yaşındaki bir çocuğun 4 yaşındaki kardeşini çamaşır makinesine atıp, ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Küçükköy Mevlana Mahallesi 833 sokaktaki korkunç olay iddialara göre şöyle gelişti:

Annesi ve babaannesinin evde bulunduğu sırada iki kardeş 4. katta bulunan evlerini balkonunda oyun oynamaya başladı.

Bu sırada 4 yaşındaki Ö.B balkonda bulunan 12 kilo yıkama kapasitesi bulunan çamaşır makinesinin içine girdi.

6 yaşındaki A.B de oyunun bir parçası olarak çamaşır makinesinin kapağını kapatıp düğmesine bastı.

Eve dönen dede, küçük torununu göremeyince olay ortaya çıktı.

Dedesinin "kardeşin nerede" sorusuna A.B, "oyun oynarken, çamaşır makinesinin içine girdi" sözleriyle yanıt verdi.

Balkondaki çamaşır makinesinin kapağını açan dede, Ö.B'yi çıkarıp, Özel Bilgi Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olaydan sonra anne F.B., baba K.B., babaanne ve dedeyi ifadelerine başvurmak üzere Şehit Tevfik Arslan polis merkezine götürdü.

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