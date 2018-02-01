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Oyun fuarına gençlerden yoğun ilgi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) OYUN severlerin merakla beklediği Gaming İstanbul  Fuarı  İstanbul Kongre Merkezi'nde açıldı

01 Şubat 2018 15:52

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
OYUN severlerin merakla beklediği Gaming İstanbul  Fuarı  İstanbul Kongre Merkezi\'nde açıldı. İlk günden yoğun katılımın olduğu fuar 4 gün sürecek.
Türkiye\'nin ilk global ölçekli Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı Gaming İstanbul\'un üçüncüsü Harbiye İstanbul Kongre Merkezi\'nde başladı. Oyun alanına girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kapıda bekleyen oyun severler uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli ve yabancı birçok firmanın ürünlerini tanıttığı fuar renkli görüntülere sahne oldu. Fuarda oyun karakterleri yoğun ilgiyle karşılandı. Bir çok oyun sever hayranı olduğu oyun karakterleriyle fotoğraf çektirdi. Bazı oyun severler ise sevdikleri oyun karakterlerinin kıyafetlerini giyerek fuara katıldı. Fuarda birçok oyunun turnuvası da düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu turnuvalarda oyun severler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. 

ERKEN GELDİM ONA RAĞMEN ÇOK BEKLEDİM
Oyun tutkunu Fatih Kalaycıoğlu, “Oyun çok güzel gidiyor iddialıyım bu konuda. Çok kalabalıktı dışarısı. Dışarıda uzun kuyruklar vardı. Buraya çok erken geldim ona rağmen çok beklemek zorunda kaldım\" dedi.

ÇOK BEKLEDİK AMA AMACIMIZA ULAŞTIK
Oyun oynamayı çok sevdiğini söylen Recep Şener ise “Bayağı sıra bekledik ama sonuçta amacımıza ulaştık. İçeriye girdik. Turnuvaya katılmak istiyordum ancak başvuru süresini kaçırdım bugün oynayamayacağım yarın tekrar geleceğim\" diye konuştu.
Giriş ücretlerinin 20 TL olduğu Gaming İstanbul  Fuarı  1 ile 4 Şubat tarihleri arasında oyun severlere açık olacak

 

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